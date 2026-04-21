طارق مصطفى يكشف كواليس العروض ورؤيته للدوري المصري

كشف طارق مصطفى، المدير الفني الأسبق لفريق البنك الأهلي، عن تلقيه عدة عروض تدريبية خلال الفترة الماضية، سواء من داخل مصر أو خارجها، وذلك عقب رحيله عن الفريق. 

وأوضح أنه كان محل اهتمام عدد من الأندية التي رغبت في الاستفادة من خبراته الفنية.

عرض الزمالك وموقفه الحاسم
وأشار مصطفى إلى أنه تلقى عرضًا من نادي الزمالك أثناء توليه تدريب البنك الأهلي، في وقت كان الفريق ينافس فيه على مركز متقدم في جدول الدوري. وأضاف أن مسؤولي الزمالك طلبوا منه الانتظار حتى بداية الموسم الجديد، نظرًا لصعوبة انتقاله في ذلك التوقيت الحاسم من الموسم.

الالتزام بالعقود أولوية
وأكد المدرب أنه يولي احترام التعاقدات أهمية كبيرة، موضحًا أنه كان مرتبطًا بعقد لمدة موسمين مع البنك الأهلي، ولم يكن من المناسب الرحيل لتولي مهمة مؤقتة مع الزمالك. وشدد على أن مبادئه المهنية تمنعه من اتخاذ قرارات قد تضر باستقرار فريقه.

تطور مستوى الدوري المصري
وتحدث طارق مصطفى عن قوة الدوري المصري في الموسم الحالي، مؤكدًا أن المنافسة أصبحت أكثر شراسة، وأن مستوى اللاعبين بات متقاربًا بشكل ملحوظ، ما يجعل حسم المباريات أكثر صعوبة ويزيد من إثارة البطولة.

رؤيته لأداء الأهلي والزمالك
وفي تقييمه لأداء القطبين، أوضح أن الأهلي يمر بفترة صعبة، مشيرًا إلى أن جماهيره تملك دورًا كبيرًا في إعادة الفريق إلى مستواه الطبيعي، خاصة إذا قدمت الدعم دون ضغوط.

في المقابل، أشاد بالقوة الهجومية لنادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يمتلك عدة لاعبين قادرين على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف.

أزمة هجومية في الأهلي
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يعاني من مشكلات واضحة في الخط الأمامي، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين، إلى جانب عدم توظيف الإمكانيات المتاحة بالشكل الأمثل، وهو ما ينعكس على نتائج الفريق وأدائه داخل الملعب

