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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجاتي: “لأول مرة يُعدل مجلس النواب الموازنة بهذا الشكل ويتشاور مع الحكومة لتقديم حلول حقيقية لزيادة الإيرادات”

النائب أكمل نجاتي عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسين
النائب أكمل نجاتي عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

"لأول مرة يُعدل مجلس النواب الموازنة بهذا الشكل ويتشاور مع الحكومة لتقديم حلول حقيقية لزيادة الإيرادات"، هكذا استهل النائب أكمل نجاتي عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسين كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، في إشادته بمناقشة لجنة الخطة والموازنة لمشروع االموازنة العامة للدولة عن السنه المالية 2026/2027 . 

وقال نجاتي، إن الموازنة الحالية تُعد من أكبر الموازنات التي تحاول تحقيق التوازن بين كفاءة الأرقام ودعم المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ"السرطان المالي" المتمثل في بعض الهيئات الاقتصادية ما زال يؤثر بشكل كبير على التخطيط المالي للدولة ويستدعي معالجة أكثر فاعلية.

وفي كلمته أشاد أكمل نجاتي، بخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالباب السادس من الموازنة، موضحا أن وزارة التخطيط بقيادة أحمد رستم، قدمت نموذجا تنمويا حقيقيا يعتمد على احتياجات المحافظات وتحويلها إلى مشروعات وأرقام قابلة للتنفيذ.

وتابع نجاتي، أن الموازنة الحالية تميزت بتركيزها على مؤشرات الأداء وقياس الأثر الملموس على حياة المواطن، معلنا باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموافقه على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 وخطة التنمية.

مجلس النواب الموازنة الحكومة الإيرادات الجلسة العامة لمجلس النواب

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