خالد الغندور: اجتماع حاسم في ملف زيزو.. والزمالك ينتظر القرار

قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة شؤون اللاعبين برئاسة عادل موسى تعقد اجتماعًا اليوم لحسم طلب نادي الزمالك بإعادة فتح ملف أحمد سيد زيزو، وذلك بعد المستندات الجديدة التي قدمها النادي خلال الفترة الماضية.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور:"ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشات مكثفة قبل إصدار القرار النهائي بشأن موقف اللاعب، في ظل تمسك الزمالك بموقفه القانوني.

واختتم :"في المقابل، يتحرك زيزو عبر محاميه أشرف عبدالعزيز للضغط بقوة من أجل صدور القرار لصالح اللاعب خلال نفس الجلسة، ما يزيد من سخونة الملف قبل الحسم الرسمي".