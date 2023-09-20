أحمد الجندي: إطلاق اسم والدي على مسرح "أبو المطامير" كان حلمًا وتحقق

أعرب المخرج أحمد الجندي، نجل الفنان محمود الجندي، عن سعادته الكبيرة بإطلاق اسم والده على مسرح قصر ثقافة "أبو المطامير" في واحد من الأمور التي كان يحلم بها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه كان سعيد جدا بهذا القرار، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة على هذا القرار.

أحمد الجندي يتحدث عن إطلاق اسم والده على مسرح أبو المطامير



وأضاف "الجندي"، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع من خلال قناة سي بي سي، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون أمر هام جدا بالنسبة له وفخر كبير أن يدخل مسرح عليه اسم والده، إذ أنه كان حلم كبير وعمل من أجله لفترة طويلة، "كان حلم كبير واتحقق الحمد لله".



واستكمل: "أنا بجد فرحان جدا بإطلاق اسم والدي محمود الجندي على مسرح قصر ثقافة أبو المطامير، والحمد لله أن الحلم ده اتحقق دلوقتي".