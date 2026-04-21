إنجي كيوان لـ صدى البلد: الأمومة أهم حاجة في حياتي

كشفت الفنانة إنجي كيوان عن جانب إنساني مميز في حياتها الشخصية، مؤكدة أن الأمومة تمثل القيمة الأهم بالنسبة لها، وأنها تعتبر أولادها محور حياتها الحقيقي ومصدر طاقتها وسعادتها.

وقالت في تصريحات لموقع "صدى البلد" الإخباري: "الأمومة أهم حاجة في حياتي، وبحس إني موجودة في الدنيا علشان أولادي"، مشيرة إلى أن علاقتها بأبنائها تقوم على الصداقة قبل أي شيء، وهو ما يخلق حالة من التفاهم والراحة.

وأضافت أنها تحرص على بناء علاقة قريبة وعفوية مع أولادها، قائلة: “أنا صاحبتهم جدا”.

واختتمت إنجي كيوان تصريحاتها بالتأكيد على أن الأمومة ليست مجرد مسؤولية، بل هي رحلة مليئة بالمشاعر والتحديات الجميلة، وأنها تتعلم من أولادها بقدر ما تعلمهم، معتبرة أن وجودهم في حياتها هو أعظم نعمة.