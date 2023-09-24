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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ارخص تليفزيون سمارت HD .. بأقل من 5 آلاف جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يحتاج شراء تليفزيون جديد إلى الكثير من البحث والدراسة لاختيار جهاز مناسب من بين العديد من الخيارات الموجودة بالسوق ليكون بسعر مناسب لميزانيتك، ووجود أنواع مختلفة والعديد من العلامات التجارية على الساحة، يجعلك حائرا في اختيار الأفضل والأنسب لك.

ونستعرض في هذا التقرير ارخص تليفزيون سمارت HD بإمكانيات عالية وبأسعار أقل من  5 آلاف جنيه.

 

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تليفزيون ألترا عالي الدقة HD

يتوفر تليفزيون الترا FSKE32H HD بشاشة LED عالية الدقة HD مقاس 32 بوصة مع:

نظام تشغيل أندرويد

مدخل ترددات الراديو

مخرج سماعة الأذن

مدخل صوت/ فيديو

عدد 2 منافذ HDMI
2 مدخل USB
متضمن ريموت كنترول

يباع مقابل سعر 3890 جنيه مصري

تليفزيون ألترا عالي الدقة HD

تليفزيون تورنيدو إل إي دي

يأتي تليفزيون تورنيدو إل إي دي بشاشة بقياس 32 بوصة HD مع:

ريسيفر داخلي
مدخلين HDMI 
مدخلين فلاشة 
2 مدخل USB
متضمن ريموت كنترول

يباع مقابل سعر 4799 جنيه مصري

تليفزيون تورنيدو إل إي دي

تلفزيون بشاشة LED من ATA

يتميز تلفزيون ATA بشاشة LED عالية الوضوح مقاس 32 بوصة ATA32H0N، مع:

مدخل ترددات الراديو

مخرج سماعة الأذن

مدخل صوت/ فيديو

عدد 2 منافذ HDMI
2 مدخل USB
متضمن ريموت كنترول

يباع مقابل سعر 3599 جنيه مصري

تلفزيون بشاشة LED من ATA

شاشة تلفزيون LED من جروهي

تتميزة شاشة تلفزيون جروهي LED بقياس 32 بوصة بدقة عرض كاملة الوضوح GLD32NA مع:

مخرج سماعة الأذن

مدخل صوت/ فيديو

عدد 2 منافذ HDMI
2 مدخل USB
متضمن ريموت كنترول

يباع مقابل سعر 3799 جنيه مصري

شاشة تلفزيون LED من جروهي
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