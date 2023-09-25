ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الكولاجين للعظام

فوائد الكولاجين للعظام ما يلي :-

· يعزز الكولاجين صحة العظام، ويحميها من الإصابة بالهشاشة، ومن الترقق والتكسر، إضافة إلى قدرته الكبيرة في حمايتها من الضعف العام، وبغض النظر عن الجنس فالكولاجين ضروري لجسم الإنسان، ويجب تناول الأطعمة المحتوية عليه بالكمية المطلوبة والمناسبة.

فوائد الكولاجين للجسم ما يلي :-

·فقدان الوزن، والتخلص من السمنة الضارة، حيثُ يأخذ الكثير من الأشخاص المكملات الغذائية الخاصة به عند اتباع حمية غذائية، أو ممارسة التمارين الرياضية المختلفة.

· تحسين صحة الأسنان، وحماية اللثة من الالتهاب، فنقصه يؤدي إلى الإصابة بمشاكل التسوس.

· تعزيز صحة الأظافر، وحمايتها من التكسر والضعف، وزيادة قوتها.

· زيادة مرونة الجلد، وكما نعلم فالبشرة تتكون من الكولاجين بنسبة كبيرة الذي يُبقيها بصحة جيدة، ويحميها من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، ويحميها من تأثير الأشعة فوق البنفسجية؛ لذلك يُنصح بالحصول على الكمية المطلوبة منه يومياً لبقاء البشرة شابة ونضرة.

· المحافظة على صحة الشعر، حيثُ يزيد طول الشعر، ويحميه من التكسر والتقصف، ويمنع تساقطه، ويعزز نموه، فالشعر بحاجة إليه بشكل مستمر حتى يبقى بحالة جيدة وصحية، فنقصه ينعكس على حيويته ولمعانه.

· المساعدة على التئام الجروح لقدرته على تجديد وإصلاح الخلايا الجلدية الميتة والتالفة، وزيادة رطوبة الجلد، وحمايته من نمو البكيتريا المعدية التي تُسبب الالتهابات المختلفة، ويكون ذلك باستعمال مكملات الكولاجين بشكل موضعي على المكان المصاب.

مصادر الكولاجين الغذائية ما يلي :-

- الأسماك وخاصة سمك التونة والسلمون، حيثُ يحتوي الغشاء الذي يغطيها على نسبة كبيرة من الكولاجين.

- الخضروات الحمراء كالفلفل الرومي، والطماطم، والبنجر. الخضروات الخضراء الداكنة كالسبانخ، واللفت، فبالإضافة إلى احتوائها على الكولاجين فإنها تحتوي على فيتامين ج الذي يُعزز إنتاجه في الجسم. الخضروات البرتقالية كالجزر، والبطاطا الحلوة، حيثُ تجدد الكولاجين التالف في الجسم لاحتوائها على فيتامين A .

- التوت بأنواعه المختلفة.

- الشاي الأخضر لاحتوائه على برويتنات أساسية تعزز إنتاج الكولاجين.