علشان منغرقش.. حي شرق بالإسكندرية يواصل تطهير شنايش ومطابق الأمطار



وجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإدارات المعنية ، لمتابعة أعمال التطهير التي تتم بشنايش ومطابق تصريف الأمطار بنطاق الحي استعدادا لموسم الشتاء القادم.



وقد تابعت إدارة المتابعة الميدانية أعمال قطاعات المرافق وتم التنسيق مع صرف صحى شرق ، وتم متابعة أعمال تطهير شنايش ومطابق شارع ٢ من ٤ عبد المنعم رياض وشارع السوق وشارع بطل السلام كباش والرابعه الناصر ية وشارع اليمن سيدى جابر وسور غرب الدلتا حتى دوران فيكتور عمانويل ٠وتقسيم الهلالى شارع الريادة ، والمراقبة جنايوتى ، واسكان حجر النواتية.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمنع حدوث أي تراكمات لمياه الأمطار، والتأكيد على رفع مخلفات التطهير في الحال.