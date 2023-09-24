انعدمت الرحمة.. التفاصيل الكاملة لإنهاء ابن حياة والديه في الإسكندرية

جريمة نكراء هزت محافظة الإسكندرية، بعدما عُثر على جثة شخصين بإحدى الشقق السكنية شرقي الإسكندرية، حيث كشفت التحريات الأولية عن تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما.

وكشفت التحريات الأولية ، أن جميع أصابع الاتهام تشير إلى أن مرتكب الواقعة هو الابن ويعمل طبيب تخدير.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بوقوع جريمة قتل والعثور على جثة رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما في الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث وتم العثور على جثة رجل وزوجته وتبين أنهما مذبوحان.

ووفقًا لعدد من شهود العيان، فإن الإبن يعاني من حالة نفسية وكان يتلقى العلاج بإحدى دور الرعاية، وعقب الواقعة، توجه نجل المجني عليه إلى المسجد وظل يردد الأذان ويبكي بشدة، ويهذي بكلمات غير مفهومة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.