عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعدمت الرحمة.. التفاصيل الكاملة لإنهاء ابن حياة والديه في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جريمة نكراء هزت محافظة الإسكندرية، بعدما عُثر على جثة شخصين بإحدى الشقق السكنية شرقي الإسكندرية، حيث كشفت التحريات الأولية عن تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما.

وكشفت التحريات الأولية ، أن جميع أصابع الاتهام تشير إلى أن مرتكب الواقعة هو الابن ويعمل طبيب تخدير.

محافظ الإسكندرية يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة

صحة الإسكندرية: افتتاح مركز السكر النموذجي بمستشفى الجمهورية العام

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بوقوع جريمة قتل والعثور على جثة رجل وزوجته مقتولين داخل شقتهما في الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث وتم العثور على جثة رجل وزوجته وتبين أنهما مذبوحان.

ووفقًا لعدد من شهود العيان، فإن الإبن يعاني من حالة نفسية وكان يتلقى العلاج بإحدى دور الرعاية، وعقب الواقعة، توجه نجل المجني عليه إلى المسجد وظل يردد الأذان ويبكي بشدة، ويهذي بكلمات غير مفهومة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

الاسكندرية الأجهزة الامنية التحريات الاولية التفاصيل الكاملة الجهات المعنية الشقق السكنية امن الاسكندرية تفاصيل مثيرة دور الرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

ترشيحاتنا

مخرج مسرحية سيد درويش يكشف تطورات صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

خبيرة صينية: قمة شي والأسد فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة|خاص

تعرضت للخيانة وبكلم أبويا المتوفي.. أبرز تصريحات لقاء الخميسي في In Deep

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

فيديو

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

موعد صرف الزيادة الجديدة.. هام لأصحاب المعاشات

اتخاصمنا 4 شهور.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها الفنانة عبير

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ