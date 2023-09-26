شركة Nio الكهربائية تطلق هاتفا ذكيا للسيارة.. ماذا يفعل؟

كشفت شركة Nio المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية ، عن هاتف ذكي يعمل بنظام الأندرويد، ويتم توصيله بالسيارة ، ويتوقع بيع تليفون السيارات الكهربائية الجديد لنصف مستخدمين شركة Nio الكهربائية .

شركة Nio الكهربائية تطلق هاتف ذكي للسيارة

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي ويليام لي لـ شركة Nio الكهربائية قائلا " إن الهاتف يتراوح سعره من 900 دولار إلى 1000 دولار، هو جهاز يعمل بنظام أندرويد وهو أرخص بحوالي 150 دولار مقارنة بهاتف هواوي المماثل .

شركة Nio الكهربائية تطلق هاتف ذكي للسيارة

وتابع: "أعتقد أن مستخدمين شركة Nio الكهربائية سيقومون بشراء الهاتف الجديد ، ويمكن أن يستبدلوا هواتفهم بالهاتف الجديد من اجل اتصال الهاتف بالسيارة ".

شركة Nio الكهربائية تطلق هاتف ذكي للسيارة



في سياق متصل استكملت شركة صناعة السيارات الكهربائية Polestar قائلة " نعمل علي إنتاج هاتف ذكي يمكن ربطة بالسيارات خلال الفترة القادمة "، ويتيح هذا الاتصال للسائقين مزامنة إعدادات أجهزتهم الشخصية مع السيارة .

شركة Nio الكهربائية تطلق هاتف ذكي للسيارة

ويتيح الهاتف الجديد إمكانية الاتصال بسيارات Nio لإخطار سيارته بالقيادة الذاتية لإيصاله الي موقعة، ويمكنه إعطاء امر للسيارة حتى وان كان الهاتف مغلق، جهاز تليفون Nio الجديد يشبه الهاتف الذكي النموذجي، ويوجد به زر خاص يعمل كـ مفتاح للسيارة .