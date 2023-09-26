مقبلات سورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

تعتبر طريقة عمل المكدوس الحريف من وصفات المطبخ السوري، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وهي من المقبلات التي يمكن تقديمها بجانب الوجبات الأساسية.

قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المكدوس الجريف، وهي من المقبلات السورية، والتي بمكن تحضيرها في اقل من 10 دقائق، ولكن يجب تخليلها حوالي ل 3 ايام، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

طريقة عمل المكدوس الحريف

طريقة عمل المكدوس الحريف

مقادير طريقة عمل المكدوس الحريف :

كيلو ونصف باذنجان صغير الحجم

كيلو فلفل حار مجفف مفروم

100 جرام جوز مفروم

3 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

6 ملعقة صغيرة ملح

كمية من زيت الزيتون

طريقة عمل المكدوس الحريف :

_ نغسل الباذنجان، ونقطع الساق، ونسلقه في كمية كبيرة من الماء.

_ نضع غطاء قدر مقاس أصغر من القدر نفسه فوق الباذنجان حتى لا يطفو.

_ نتركه لمدة 15 دقيقة حتى يذبل.

_ نخرجه من الماء، ونضعه في الماء المثلج، ثم نصفيه تماماً من الماء.

_ نتبّل الباذنجان بالملح. ونصنع في كل وحدة شق طولي بالسكين، ونضع فيها ملح أيضاً.

_ نضع الباذنجان في مصفاة، وندعه لمدة 3 ساعات.

_ نمزج الفلفل الحار المفروم مع الثوم، الجوز وملعقة صغيرة من الملح، ونقلّبهم جيداً.

_ نحشي الباذنجان بالحشو بمقدار حوالي ملعقة كبيرة.

_ نضع الباذنجان المحشي في برطمانات (علب أو عبوات)، ثم نملئ البرطمان بزيت الزيتون ونتركيه لمدة يومين أو ثلاث، ثم نقدم المكدوس الحار مع الطعام.