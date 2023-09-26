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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأحمر| جورجينا رودريجيز تبرز جمالها وأنوثتها بفستان جريء

جورجينا
جورجينا

خطفت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وصديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت جورجينا بإطلالة مثيرة أمام المرآة وهى تستعرض أنوثتها، مرتدية فستانا مكشوفا باللون الاحمر الناري، مع تسريحة شعر الضفيرة، ومكياج جذاب، ما نال إعجاب متابعيها.

وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٥_٢٣٥٩٣٧

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