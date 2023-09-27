الأهلي على صفيح ساخن| تهديد لـ كهربا.. صدمة كريستو.. وحقيقة رحيل كولر

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث البارزة داخل جدران النادي الأهلي تصدرها إصابة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن قبل إياب سان جورج الإثيوبي فى دوري أبطال إفريقيا.

وشهد أيضا النادي الأهلي أزمة مشاركة المحترف التونسي محمد الضاوي كريستو فى مباريات الدوري الممتاز بسبب لوائح اتحاد الكرة.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث داخل صفوف النادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

الإصابة تهدد كهربا وصلاح محسن فى إياب سان جورج الإثيوبي

يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الي فحص طبي اليوم الأربعاء بمعرفة الجهاز الطبي.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة فى إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.



كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تغلب على نظيره سان جورج الإثيوبي بثلاثة اهداف نظيفة فى ذهاب دور ال ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.



واشتكي محمود كهربا من الإصابة في العضلة الضامة ويخضع لفحص طبي غدا لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة سان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا.

بينما يعاني صلاح محسن من آلام في العضلة الأمامية ويخضع إلي اجراء الكشف الطبي اليوم الأربعاء أيضا.

اللوائح تجبر نجم الأهلي على الغياب في الدوري

ذكرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن التونسي محمد الضاوي كريستو المحترف ضمن صفوف النادي الأهلي يواجه شبح الغياب عن منافسات بطولة الدوري الممتاز فى قادم الأيام.

وقال المصدر أن ذلك يأتي بسبب أزمة لوائح اتحاد الكرة التي تجبر كريستو على الغياب في الدوري المحلي.



تابع: تتضمن لوائح اتحاد الكرة تواجد خمسة محترفين يشاركون في المباراة خلال منافسات الدوري الممتاز فقط في حين تضم قائمة النادي الأهلي خمسة محترفين يعتمد عليهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني وهم : الفرنسي انتوني موديست والجنوب افريقي بيرسي تاو والمالي إليو ديانج والتونسي على معلول والمغربي رضا سليم .



استطرد: بينما يجد التونسي محمد الضاوي كريستو صعوبة في المشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز نظرا لوجود تخمة من نجوم الفريق فى ذلك المركز الذى يشغله.

واختتم حديثه قائلا: يشارك كريستو في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي فى الدوري المحلي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة.



ويدرس النادي الأهلي الموافقة على اعارة كريستو الي صفوف نادي الترجي التونسي كي يتسني له المشاركة بشكل أساسي على أن يعود إلي القلعة الحمراء مجددا.

رحيل كولر عن الأهلي

كشف عبد الله العبيدي، مدير تحرير صحيفة الكأس السعودية، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية حول وجود مفاوضات من أندية سعودية للتعاقد مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد عبد الله العبيدي في تصريحات تليفزيونية : "أعتقد أنه لا صحة لأي أنباء تشير إلى وجود مفاوضات من أندية سعودية مع السويسري مارسيل كولر".

وتابع: "الدوري السعودي وصل للعالمية، والجماهير تتابعه أولا بأول، وأعتقد أن الفترة الأخيرة العديد يربط اسمه بالدوري السعودي".