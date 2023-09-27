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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من جمال الغندور على مطالبته بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون

مباراة الزمالك والمقاولون
مباراة الزمالك والمقاولون العرب

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، حقيقة مطالبته بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتحقيق مع الدولي أمين عمر حكم اللقاء. 

وأثار الدولي أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، الجدل بعد رفضه احتساب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض رغم استدعاء حكم تقنية الفيديو الدولي محمد عادل . 

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز. 

وتقدم يوسف أوباما لصالح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، ثم عدل أحمد علاء النتيجة وأحرز هدف ذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع. 

وقدم نادي الزمالك شكوى إلي اتحاد الكرة طالب خلالها باعادة لقاء المقاولون العرب واستبعاد الحكم الدولي امين عمر من ادارة مبارياته فى قادم الأيام.   

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حقيقة مطالبة جمال الغندور بإعادة لقاء الزمالك والمقاولون 

وقال جمال الغندور عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ياعالم يا كذابين اتقوا الله فيما تنشرون من أكاذيب .. أنا فى دولة الكويت فى كورس حكام النخبة الكويتين منذ الخميس الماضي ".

وأضاف جمال الغندور : لم أشاهد أو أتابع أى مباراة فى الدورى المصرى ولم يتواصل معى أحد من اى جهة للحديث عن أى حدث، مضيفا: لم ادلى بأى تصريحات لأى وسيلة إعلام فى اى مكان فى العالم".

واختتم حديثه قائلا: فور عودتى الى القاهرة غدا ان شاء الله سأقوم بتقديم شكوى الى هيئة او جهاز ضبط الاعلام فى مصر، ايه القرف ده .. حسبنا الله ونعم الوكيل. 

الزمالك أمين عمر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الدوري اتحاد الكرة

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