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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

مباراة الزمالك والمقاولون
مباراة الزمالك والمقاولون العرب

انتهي لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الدوري الممتاز حيث سجل يوسف اوباما هدف التقدم للفارس الأبيض فيما تعادل أحمد علاء لذئاب الجبل.

وأثار أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب الجدل بعدما رفض احتساب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض بعدما لمس مدافع ذئاب الجبل الكرة بيده.

وباتت مباراة الزمالك والمقاولون العرب مهددة بالإعادة فى حالة تقديم ادارة القلعة البيضاء شكوي إلي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة بعد رفض أمين عمر احتساب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض. 

صدى البلد يستعرض آراء خبراء التحكيم حول شرعية احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك فى لقاء المقاولون العرب من عدمه. 

خبير تحكيمي: مباراة الزمالك والمقاولون مهددة بالإعادة بسبب أمين عمر

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مباراة الزمالك والمقاولون مهددة بالإعادة 

 

وأكد المحاضر التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح، أن مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الممتاز تواجه شبح الإعادة وقال: 
اعتراف أمين عمر يهدد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالإعادة.

وتابع: إذاعة ما دار بين حكم الساحة امين عمر وطاقم تحكيم تقنية الفيديو كشف ما دار حول شرعية ركلة الجزاء لصالح الزمالك من عدمه.
وأضاف: يمكن اعادة مباراة الزمالك والمقاولون نظرا لوقوع الحكم امين عمر فى خطأ أثر على سير مجريات اللقاء.

واستطرد : فى حال تقديم نادي الزمالك شكوى الي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة ضد الحكم أمين عمر من الوارد اعادة اللقاء 

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سمير عثمان عن قرار حكم الزمالك والمقاولون: خاطئ 

 

أكد سمير عثمان الخبير التحكيمي أن قرار أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض غير صحيح.
قال سمير عثمان عبر ONTimeSports :
هناك حالة طرد صريحة على حاتم سكر لاعب الزمالك بسبب التدخل بتهور وبعنف زائد. 
 أضاف: ضربة جزاء الزمالك صحيحة لان لمسة اليد حدثت على خط الـ 18 والخط جزء من منطقة الجزاء
واستطرد: الضربة الركنية التى تسببت فى هدف المقاولون العرب صحيحة حيث تم توضيح بالتصوير البطىء ان الكرة لمست قدم محمد عبد الغنى.

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جمال الشريف يصدم حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب 

 

علق الخبير التحكيمي جمال الشريف على عدم احتساب أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض.
ورفض أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب احتساب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض بداعي لمس الكرة يد المدافع بعد العودة الي تقنية الفيديو. 
قال جمال الشريف الخبير التحكيمي عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: 
كل الخطوط هى جزء لما تحدده وخطوط ميدان اللعب اي خطى المرمي والتماس هى جزء منها وبالتالي أي مخالفة عقوبتها حرة مباشرة يرتكبها المدافع داخل أو علي خط منطقة جزاءه هى ركلة جزاء وان الحارس يستطيع ان يلمس الكرة على خط منطقة جزاءه. 

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جهاد جريشة: الزمالك من حقه ركلة جزاء امام المقاولون 

 

علق جهاد جريشة الخبير التحكيمي على عدم احتساب امين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض.
قال جهاد جريشة في تصريحات له اليوم: الزمالك من حقه ركلة جزاء لصالحه امام المقاولون العرب في الكرة التي لمست يد مدافع ذئاب الجبل في المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.
اضاف: حديث امين عمر عن ان ربع الكرة على الخط والثلاث ارباع من الخارج خطأ فادح.
تابع: امين عمر تحدث فى البداية عن عدم اقتناعه بوجود لمسة يد من الاساس ثم عاد ليتابع الكرة هل هد على الخط ام لا.
استطرد: ركلة جزاء الزمالك صحيحة وقرار امين عمر خاطئ لكون يد المدافع على خط منطقة الجزاء .

الزمالك أمين عمر الدوري اتحاد الكرة المقاولون العرب

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