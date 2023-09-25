خبير تحكيمي: مباراة الزمالك والمقاولون مهددة بالإعادة بسبب أمين عمر

أكد المحاضر التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح ان مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري الممتاز تواجه شبح الإعادة.

قال محمد صلاح عبد الفتاح عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :

اعتراف أمين عمر يهدد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز بالإعادة..

تابع: اذاعة ما دار بين حكم الساحة امين عمر وطاقم تحكيم تقنية الفيديو كشف ما دار حول شرعية ركلة الجزاء لصالح الزمالك من عدمه في لقاء المقاولون العرب .

أضاف: يمكن اعادة مباراة الزمالك والمقاولون نظرا لوقوع الحكم امين عمر فى خطأ أثر على سير مجريات اللقاء.

استطرد : فى حال تقديم نادي الزمالك شكوى الي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة ضد الحكم أمين عمر من الوارد اعادة اللقاء.

خطأ حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وواصل: امين عمر قال أنا مش مقتنع بأنها ركلة جزاء لصالح الزمالك رغم اعترافه بأنها لمسة يد واستدعاءه من قبل محمد عادل حكم تقنية الفيديو.

وزاد: لم أتوقع ان يقع أمين عمر فى ذلك الخطأ ولا يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك رغم الاشادة به فى عديد المرات وأنه مرشح ضمن حكام كأس العالم وأمام إفريقيا القادمة بكوت ديفوار.

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.