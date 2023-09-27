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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. مروة صبرى تفتح النار على ميرهان حسين.. وفاة المونتير حسين عفيفى.. محمد التاجى يدخل المستشفى

مروة صبرى وميرهان
مروة صبرى وميرهان حسين

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

قولوا للي مركز معايا يبعد شوية.. الفنان محمد التاجي يدخل المستشفى

أعلن الفنان محمد التاجي عن تعرضه لوعكة صحية يدخل على أثرها إلى المستشفى؛ لإجراء منظار على المعدة؛ لمعرفة ما أصابه، والاطمئنان على صحته.

وكتب محمد التاجي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “دعواتكم.. وقولوا للي مركز معايا يبعد شوية.. ما بيعديش كام شهر إلا وفيه كعبلة صحية.. النهارده هعمل منظار على المعدة”.

قرار اعتزالي نهائي| سميرة محسن: أغلقت البطاقة الضريبية وأعود في حالة واحدة.. خاص

أكدت الفنانة القديرة سميرة محسن أنها لا تنوي العودة إلى الفن مجددا، خاصة بعد أن أغلقت البطاقة الضريبية الخاصة بها.

وقالت سميرة محسن، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": قرار اعتزالي الفن نهائي ولاعودة فيه، فحاليا أصبحت لا أستطيع التأقلم مع مواعيد التصوير الطويلة، وأكتفي بعملي في معهد الفنون المسرحية".

إيرادات الأفلام| محمد فراج ينتصر على الجميع.. ومحمد هنيدي «نمبر 10»

يشهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، ، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.


إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتفوق على الجميع وأكرم حسنى يلاحقه

شهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي، و"مرعى البريمو" للفنان محمد هنيدي، و"ع الزيرو" للفنان محمد رمضان.

غلطت فى زملائها الفنانين.. سر هجوم مروة صبرى على ميرهان حسين| فيديو

كشفت الإعلامية مروة صبرى عن سبب هجومها على الفنانة ميرهان حسين بعد أن قررت التراجع عن الاعتزال والعودة مجددا للتمثيل.

وقالت مروة صبرى، فى ندوة “صدى البلد”: “دافعت عن ميرهان حسين بعد أن تعاطفت معها بسبب قرارها الاعتزال وعندما قالت إنها غير مقدرة من الوسط الفنى”.

نقابة المهن السينمائية: وفاة المونتير حسين عفيفى

نشرت نقابة المهن السينمائية تعليقا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تعلن فيه عن رحيل المونتير حسين عفيفى. 

الفنانة القديرة سميرة محسن الفنان محمد التاجي سميرة محسن فيلم “بيت الروبي” فيلم “البعبع” مروة صبري ميرهان حسين

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