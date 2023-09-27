قولوا للي مركز معايا يبعد شوية.. الفنان محمد التاجي يدخل المستشفى

أعلن الفنان محمد التاجي، عن تعرضه لوعكة صحية يدخل على أثرها إلى المستشفى؛ لإجراء منظار على المعدة؛ لمعرفة ما أصابه، والاطمئنان على صحته.

وكتب محمد التاجي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “دعواتكم.. وقولوا للي مركز معايا يبعد شوية.. ما بيعديش كام شهر إلا وفيه كعبلة صحية.. النهاردة هعمل منظار على المعدة”.

محمد التاجي

وسبق أن أكد الفنان محمد التاجي أن الزواج مبني على المحبة والاحترام بين الطرفين، ولكن في الوقت الحالي أصبح الأمر مختلفا، وهناك أطراف تدخلت بين الزوج والزوجة، ونتج عن ذلك مشكلات.

وقال الفنان محمد التاجي، خلال لقاء على قناة “العربية”، إن هناك برامج تبث على القنوات الفضائية، هدفها عمل مشكلات بين الزوج والزوجة.

وتابع: "بعض البرامج تقوم بتسخين الزوجة على الزوج، وهناك مذيعة شهيرة كانت تطالب الزوجة بالنوم خارج البيت دون علمه".

وأوضح أنه قال جملة: "ما تتجوزوش.. القانون ظالم للرجل"؛ لأن القوانين تتيح للمرأة رفع 15 قضية على الرجل إذا انفصل عنها، ومنها: قانون يحبس الرجل إذا امتنع عن دفع النفقة، والزوج يعاقب بعدم تجديد البطاقة الشخصية أو الرخصة؛ في حالة عدم تسديد النفقات، كما أن هناك قانون يحبس الزوج إذا لم يسلم مطلقته الشقة، وحبس الزوج إذا لم يعد أطفاله إلى مطلقته الحاضنة".