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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 350 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

بـ 350 ألف جنيه
بـ 350 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة جيدة

سوق السيارات المصري للمستعمل ممتلئ بالطرازات التي يرغب في اقتنائها المصريون ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 ، ويتواجد به عدد من الطرازات التي تساعد المواطنين في الذهاب لأعمالهم منها سيارة فورد فوكس، ومرسيدس 230 E، وشيفروليه كروز، وهوندا hrv، وجيب ليبرتى، بالإضافة الي أنها تساعدهم في التنزه مع أسرهم وقضاء احتياجاتهم .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة بحالة جيدة بالسوق المصري للسيارات المستعملة :

1- فورد فوكس موديل 2007

تعرض  فورد فوكس السيدان للبيع باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت  فورد فوكس من قطع مسافة تصل الي 270 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنيتن ونصف .

فورد فوكس موديل 2007

تباع سيارة  فورد فوكس موديل 2007 المستعملة بسعر 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

2- مرسيدس E230 السيدان

تستمد  مرسيدس E230 موديل 1989 قوتها من محرك سعة 2800 سي سي ، وتباع باللون النبيتي ، وتمكنت  مرسيدس E230 من قطع مسافة تصل الي 200 الف/كم، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية حتي نهاية عام 2024 المقبل .

مرسيدس E230 السيدان

تتوافر مرسيدس E230 موديل 1989 داخل سوق السيارات المصري بسعر 290 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وقوة محركها .

3- شيفروليه كروز موديل 2010

سعه محرك شيفروليه كروز يصل الي 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون النبيتي ، وتمكنت شيفروليه كروز من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، وبها دهانات خارجية.

شيفروليه كروز موديل 2010

تتواجد سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 بسوق السيارات المستعمل بسعر 310 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب شكل السيارة الخارجي.

4- هوندا hrv العائلية

تنتمي سيارة هوندا hrv موديل 2001 الي فئة السيارات الـ SUV ، ويتوافر بها محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتمكنت هوندا hrv من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، وبها دهانات خارجية .

هوندا hrv العائلية

سعر هوندا hrv موديل 2001 يصل الي 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء ، وإمكانيات السيارة .

5- جيب ليبرتى موديل 2005

تمكنت جيب ليبرتى موديل 2005 من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 3000 سي سي، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصه سارية لمدة سنه .

جيب ليبرتى موديل 2005

يبلغ سعر جيب ليبرتى موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 فورد فوكس السيدان مرسيدس E230 السيدان شيفروليه كروز موديل 2010 هوندا hrv العائلية جيب ليبرتى موديل 2005

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