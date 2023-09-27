زيارة مفاجئة.. فريق النيابة العامة داخل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون |صور

أجرى أعضاء من النيابة العامة تفتيشا مفاجئا على منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بمنطقة وادي النطرون.

النيابة العامة تزور مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

وجاءت زيارة فريق النيابة العامة لمنطقة مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من مدى ملاءمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.

زيارة النيابة العامة

زيارة النيابة العامة في وادي النطرون

زيارة النيابة العامة في وادي النطرون

زيارة النيابة العامة في وادي النطرون

زيارة النيابة العامة في وادي النطرون

زيارة النيابة العامة في وادي النطرون

والتقى فريق النيابة العامة خلال الزيارة، بعددا من النزلاء وتم التأكد من سلامة حالتهم المعيشية وملاءمة أماكن إعداد الطعام ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية كما تحقق أعضاء النيابة العامة من انتظام تلقي المرضي منهم للعلاج بصفة دورية والتازم المراكز بالقوانين واللوائح المنظمة.

وجاءت زيارة فريق النيابة العامة لمراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية مفاجئة للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا وفقا لما كفله الدستور والقانون.

حيث كلف النائب العام أعضاء النيابة العامة بالاستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة، وذلك في إطار العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، وأمر النائب العام بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة للتحقق من تطبيق صحيح القانون.