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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ النسخة الثانية لدورى الأكاديميات الرياضية بأسوان

دورى الأكاديميات
دورى الأكاديميات بأسوان

نفذت إدارة شباب أسوان قسم الرياضة النسخة الثانية لدورى الإكاديميات الرياضية ضمن الخطة لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بتوجيهات ناصر سليم مدير المديرية ومتابعة سعد خليفة وكيل الرياضة.

وتكون الدورى من ثلاثة مجموعات اقيمت علي ملاعب  (م ش الحصايا والحكروب ، م ش بدر ، نادى كيما ) بعدد  ١٢ فريق للمرحلة السنية مواليد ( ٢٠٠٩, ٢٠١٠ ،٢٠١١ ) وذلك على ملعب قانوني حيث أسفرت النتائج عن ترتيب الفرق لكل مجموعة ضمت :

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أوائل المجموعات  ( م ش الحصايا - نادى كيما - نادى الشمس ) ، وثانى المجموعات ( م ش أبو الريش بحري - م ش الصداقة - نادى الأهلى ) ، وثالث المجموعات ( نادى الكهرباء - م ش بدر ) ، وتم تنفيذ دور الثمانية والذى أسفر عن فوز م ش الحصايا والحكروب المركز الأول ، وم ش بدر المركز الثانى .

وفى يوم الفرحة والتفوق لمشاعل النور وأمل المستقبل شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الإحتفال بتكريم أوائل الطلاب بالشهادات الأزهرية (إبتدائى – إعدادى – ثانوى – قراءات) وذلك بحضور الدكتورسيد حسن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ محمد عبد العزيز نائب مجلس الأباء والمعلمين ، وأيضاً محمود أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ، بجانب لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية ، وأيضاً عدد من أسر الطلاب والطالبات المكرمين .

وخلال الاحتفال حرص اللواء أشرف عطية على تقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور وخاصة الأمهات تقديراً لدورهم الفعال فى دعم وتشجيع الأبناء مع غرس وبث روح الصبر والمثابرة والجد والاجتهاد فى نفوسهم لتحفيزهم على التحصيل الدراسى وتحقيق التفوق والنجاح فى مختلف مراحلهم التعليمية والعلمية ، موجهاً التهنئة لجميع أبنائه الطلبة والطالبات المتفوقين .

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وطالب أشرف عطية منهم مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة النجاح والتفوق والمساهمة فى تحقيق مستقبل أفضل ومشرق لمصرنا الغالية بمختلف المجالات ، موضحاً بأن هذا التكريم لهذه النماذج المشرفة يؤكد بأن مؤسسة الأزهر الشريف ستبقى قبلة ومنارة للتنوير ومحراب للعلم والثقافة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

وأشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف الدائم فى نشر قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو بين أبناء المجتمع الواحد ، بجانب دوره الإجتماعى البارز فى تنفيذ الكثير من المبادرات المجتمعية مثل " لتسكنوا إليها ، والحد من الطلاق " مما يساهم فى توعية المواطنين بقرى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بضرورة تيسير الزواج وعدم المغالاة فى التكاليف ليتواكب ذلك مع أدوار مجتمعية أخرى هامة لدعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين ، وخاصة القوافل الطبية والثقافية والإجتماعية .

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