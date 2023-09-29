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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج العقرب 29 سبتمبر 2023.. تضطر لإتخاذ قرارات حاسمة

العقرب
العقرب

الذكاء والتصرف الجيد من أبرز ما يميز مولود برج العقرب، بالإضافة إلى أنه شخصية طيبة القلب تجيد إدارة العلاقات والعطف على الآخرين أيضًا من أكثر الأبراج الداعمة للأسرة وحب الآخرين، مبدعين فى مجالهم ودائمًا فى المقدمة، شخصيات ذكية.

برج العقرب فى حظك اليوم 29 سبتمبر 2023

يجيد مولود برج العقرب تكوين الصداقات الطيبة والاهتمام بالعمل والحرص على التقدم أيضًا شخصية ذكية تجيد التدبير على قدر كاف من تحمل المسئولية قادر على الاحتفاظ بخصوصية الآخرين.

مشاهير برج العقرب

مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث. 
 

برج العقرب حظك اليوم مهنياً

لا تزال الاجواء جيدة افكارك مبهرة وخلاقة ناجح ومبدع حيث يكون هذا اليوم مؤشّراً إلى ازدهار الروابط المهنية وربما الى تطور علاقة مع زميل أو صديق.

برج العقرب حظك اليوم عاطفياً

قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات.

برج حظك اليوم صحياً

إذا كنت تشعر بأنك في حال صحية  ممتازة فهنيئاً لك شرط المحافظة عليها.

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