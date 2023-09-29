بالأبيض.. نسرين طافش تتالق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية بليزر طويل وحذاء بكعب، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وعلقت الفنانة:"مع كل ما حدث لك ، يمكنك إما أن تشعر بالأسف على نفسك أو تعامل ما حدث كهدية. كل شيء إما فرصة للنمو أو عقبة تمنعك من النمو , انت من تختار ☀️#واين_داير 🌷

ايقنت انو كل التحديات و العقبات و المعاناة و الاخطاء و الصدمات ما كانو الا هدايا و دروس عظيمة 🥰

سؤال اليوم للعقول و النفوس الراقية اسالوه للكون :كيف فيني اتعلم كل دروسي بلطف و بهجة و سهولة ؟".

وأعلنت نسرين طافش عن انفصالها للمرة الثانية خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

آخر أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السينمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سينمات مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.