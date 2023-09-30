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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أخبار الفن| والدة ميدو عادل ترد على واقعة صفعة لقاء سويدان.. طليقة شريف منير توجه رسالة لابنتها

أخبار الفن
أخبار الفن

والدة ميدو عادل ترد على واقعة صفعة لقاء سويدان.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: طليقة شريف منير توجه رسالة لابنتها، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

أول ممثل مصري وعربي على هذه المنصة| عمل فني ضخم لـ أحمد السقا

يدخل النجم أحمد السقا عالم أمازون خلال مسلسل "جولة أخيرة" الذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة، حيث تحدد عرضه على منصة أمازون العالمية قريباً فى سابقة هى الأولى فى سوق الانتاج الدرامي المصرى، ليكون السقا أول ممثل مصرى وعربي يعرض له مسلسل مصرى على شاشة المنصة.

 

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

ظهر الفنان حسين أبو حجاج، في مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك، مع أحفاده لـ أولاده وبناته.

وتضمن الفيديو الأول لـ حسين أبو حجاج، وهو يقوم باللعب مع أحفاده بلعبة القطار، وغنى معهم «توت توت»، بينما ظهر في الفيديو الثاني وهو يحتفل بعيد ميلاد ابن ابنه وابن ابنته.

 

بعد الانفصال.. لورا عماد طليقة شريف منير توجه رسالة لابنتها

وجهت لورا عماد طليقة الفنان شريف منير، رسالة إلى ابنتها فريدة في عيد ميلادها، من خلال حسابها الخاص على تطبيق انستجرام.

وكتبت لورا عماد طليقة شريف منير، رسالة تهنئة إلى ابنتها فريدة، في عيد ميلادها، قائلة لها: «النهاردة عيد ميلادك يا قلب ماما يا أحلي هديه من ربنا .. ربنا يديكي الصحة وكل ما تتمنيه».

 

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

نشرت الفنانة فاطمة عادل - شقيقة الفنان ميدو عادل - مقطع فيديو لشهود العيان لواقعة صفعة الفنانة لقاء سويدان، له خلال عرض مسرحية سيد درويش، يوم السبت الماضي 23 سبتمبر، بمسرح البالون.

 

وفاة عازف البيانو هشام خليل

توفي اليوم الجمعة عازف البيانو هشام خليل، شقيق الموسيقار أحمد خليل، نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية.

 

بسبب هذا الخطأ.. جدل بشأن تدريس حياة سميحة أيوب بمنهج سادسة ابتدائي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة سميحة أيوب، بعد قرار تدريس حياتها الفنية، في منهج الصف السادس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي.

واكتشف الناقد الفني طارق الشناوي، خطأ في منهج تدريس حياة سميحة أيوب، بالصف السادس الابتدائي، حيث كُتب أنها خريجة معهد السينما وليس معهد المسرح.

 

سليطة اللسان.. أول تعليق من والدة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان| فيديو

نشرت الفنانة سمر عبد الوهاب - والدة الفنان ميدو عادل، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رابط فيديو على يوتيوب، تشرح فيه واقعة صفع ميدو على وجهه من الفنانة لقاء سويدان.

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