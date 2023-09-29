وفاة عازف البيانو هشام خليل

توفي اليوم الجمعة عازف البيانو هشام خليل، شقيق الموسيقار أحمد خليل، نقيب المهن الموسيقية السابق بالإسكندرية.

وفاة البيانيست هشام خليل

وأعلن المايسترو عاطف إمام -عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية- عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل فيسبوك، وفاة البيانيست هشام خليل، ولم يكشف تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب عاطف إمام، عبر فيسبوك: «البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون بمزيد من الحزن والأسي يتقدم نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء في وفاة الفنان عازف البيانو الاستاذ هشام خليل ابن شقيق الأستاذ الموسيقار احمد خليل نقيب المهن الموسيقية السابق بالأسكندرية وابن عم السيدة نجلاء خليل مدير ادارة فرع النقابة بالأسكندرية وندعوا الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ولكل محبيه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان».

وحرص عدد كبير من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، على نعي البيانيست هشام خليل، بعد رحيله عن عالمنا اليوم الجمعة.