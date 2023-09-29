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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول ممثل مصري وعربي على هذه المنصة| عمل فني ضخم لـ أحمد السقا

أحمد السقا
أحمد السقا

يدخل النجم أحمد السقا عالم أمازون خلال مسلسل "جولة أخيرة" الذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة، حيث تحدد عرضه على منصة أمازون العالمية قريباً فى سابقة هى الأولى فى سوق الانتاج الدرامي المصرى، ليكون السقا أول ممثل مصرى وعربي يعرض له مسلسل مصرى على شاشة المنصة.

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة فى السوق المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة سيكون هناك مجالاً لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

 

مسلسل جولة أخيرة

مسلسل جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

ويظهر السقا خلال أحداث مسلسل "جولة أخيرة" بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبا.

السقا احمد السقا النجم أحمد السقا جولة أخيرة مسلسل جولة أخيرة

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