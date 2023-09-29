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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب هذا الخطأ.. جدل بشأن تدريس حياة سميحة أيوب بمنهج سادسة ابتدائي

سميحة أيوب
سميحة أيوب

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة سميحة أيوب، بعد قرار تدريس حياتها الفنية، في منهج الصف السادس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي. 

واكتشف الناقد الفني طارق الشناوي، خطأ في منهج تدريس حياة سميحة أيوب، بالصف السادس الابتدائي، حيث كُتب أنها خريجة معهد السينما وليس معهد المسرح. 

وعلق طارق الشناوي، على هذا الخطأ، قائلا: «عظيم جدا ان يتضمن منهج السنة السادسة الابتدائية اسم الفنانة القديرة سميحة ايوب .. ولكن الغريب والمفجع والمؤلم ان من كتب اسم سميحة ايوب ارتكب خطأ بينا عندما اشار الي انها خريجة معهد السينما  عام ١٩٥٢ .. رغم انها خريجة معهد المسرح ولقبها هو سيدة المسرح العربي ومعهد السينما اساسا تم افتتاحه بعد سبع سنوات من هذا التاريخ». 

وأضاف طارق الشناوي: «انه مع الاسف يؤكد العشوائية حتي في وضع مناهج الطلبة .. اكرر تأييدي المطلق لوضع اسم العظيمة سميحة ايوب   في المنهج مع شجبي المطلق لتلك الحالة من الاستسهال والسبهللة في  تدوين معلومات خاطئة للطلبة  تضرب عرض الحائط بما ينبغي ان يكون عليه المنهج .. لماذا لم يفكر الاستاذ واضع المنهج ان يكلف خاطره ويتصل بمدام سميحة ايوب منحها الله العمر والصحة والعافية ليتأكد من المعلومات قبل نشرها».

واختتم طارق الشناوي: «مع الاسف هذا دليل قاطع علي افتقار واضع المنهج للأسس والمنهجية حتي العادية والمباشرة في كتابة معلومة سهل جدا التأكد من  صدقها او زيفها .. قاتل الله العشوائية والرعونة التي افقدتنا الكثير». 

 

سميحة أيوب ومنهج سادسة ابتدائي

تصدرت الفنانة سميحة أيوب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدراك شخصيتها ضمن مناهج التعليم الأساسي.

وشهد منهج الصف السادس الإبتدائى إدراك شخصية سميحة أيوب ضمن  كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح.

وتم التركيز على دورها في فيلم “تيتة رهيبة”، وهو عمل كوميدي قدمته منذ سنوات مع محمد هنيدي.

 

ماذا قدمت سميحة أيوب فى مشوارها الفني 

وتعتبر الفنانة سميحة أيوب أو سيدة المسرح العربي كما يلقبها البعض واحدة من أهم فنانات  الجيل الذهبي حيث بدأت عملها من خلال فيلم المتشردة سنة 1947م، وتخطي سنوات عملها السينمائي والتليفزيوني الـ 75 عامًا.

 

نبذة عن سميحة أيوب 

ولدت سيدة المسرح في حي شبرا في القاهرة، وبدأت حياتها الفنية في عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عاما. 

وقدمت فيلم حب في سنة 1948، وفي سنة 1949 دخلت سميحة أيوب المعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يده، وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال وهي:  فيلم شاطئ الغرام وشاركت في فيلم ورد الغرام  

وتخرجت سميحة أيوب في المعهد العالي للمسرح في سنة 1953 وبعدها  انضمت إلى المسرح القومي المصري، وصارت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 -1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و 1975. وبلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية.

 

أفلام سميحة أيوب

وقدمت سميحة أيوب العديد من الأفلام السينمائية فعلى مدار أكثر من 75 عام كان لها رصيد كبير من الأفلام المختلفة ومنها فيلم موعد مع السعادة والعملاق ولا تطفئ الشمس وبياعة الورد وبين الأطلال وأرض النفاق وأدهم الشرقاوي وفجر الإسلام وأنا وحدي وشاطئ الغرام والوحش.

 

أعمال سميحة أيوب فى التليفزيون 

أما فى الدراما فقدمت سميحة أيوب العديد من المسلسلات التى نالت إعجاب الكثير من الجمهور فى مختلف الأجيال وكان منها سيداتي وانساتي والمشربية والغضب وطيرو بلا أجنحة وسعد اليتيم وضبط وإحضار وأميرة فى عابدين وفارس العرب وعسكر وحرامية والمصراوية واغتيال شمس والخفافيش ومزاج الخير وأوراق التوت والطاووس ومحمد رسول الله والضوء الشارد وحرث الدنيا.

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