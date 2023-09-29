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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فين الضوء الشارد! .. انتقادات لظهور الفنانة سميحة أيوب في مناهج تعليمية

سميحة أيوب
سميحة أيوب

تصدر اسم الفنانة سميحة أيوب محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت عدد من الصور لإدراج اسمها داخل المناهج التعليمية لطلاب المدارس. 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تكشف عن وضع درس عن الفنانة سميحة أيوب في أحد مناهج العام الدراسي الجديد تحت عنوان “شخصيات مصرية مؤثرة”، وتجاهل ذكر عدد من أهم أعمالها الفنية وعلى رأسها مسلسل الضوء الشادر. 

ذكرت الصورة المتداولة أن الفنانة سميحة أيوب قدمت عدد من الأعمال الشهيرة، وتم التركيز على دورها في فيلم “تيتة رهيبة”، وهو عمل كوميدي قدمته منذ سنوات مع محمد هنيدي، ما تسبب في حالة من الجدل المصحوب بسخرية. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الصورة صحيحة ، حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن صورة الفنانة سميحة أيوب موجودة بالفعل في منهج الصف السادس الابتدائى فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تمت الاستعانة بصورة الفنانة سميحة أيوب ، كنموذج ضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب.

 

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تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

وأضاف المصدر : وجود هذه الصورة طبيعي جدا في منهج المهارات والأنشطة للطلاب، و هناك نماذج من الشخصيات المصرية التي لها دور وتاريخ كبير في مختلف المجالات في المناهج الدراسية ، وهذا الأمر ليس جديد فى المقررات الدراسية.

وأعلنت الدكتورة انجي البستاوي مدير عام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، خلال المؤتمر الصحفي الأول للمهرجان الذي أقيم بالمركز الثقافي الإيطالي  عن تكريم المهرجان الفنان القدير ياسر صادق ، بدرع سميحة أيوب التقديرى  احتفاء  وتقديرا  لمسيرته الفنية.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥- ٣٠ نوفمبر،  ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب وتحمل الدورة الثامنة اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن،  وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

 

سميحة أيوب التربية والتعليم والتعليم الفني الفنانة سميحة أيوب الفنان القدير ياسر صادق مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح

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