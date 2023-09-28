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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تيتة رهيبة .. قصة ظهور سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

سميحة أيوب في منهج
سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

حالة من الجدل اثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول صورة تكشف عن وضع درس عن الفنانة سميحة أيوب في احد مناهج العام الدراسي الجديد تحت عنوان “شخصيات مصرية مؤثرة”

وقد تلقى متابعوا موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذه الصورة بعدد من التعليقات الساخرة ، مثل “تيتة رهيبة في منهج الصف السادس الابتدائي (الجديد)” .. ومينفعش نذاكر تيتة رهيبة ونغفل عن الضوء الشارد .

سميحة أيوب في منهج 6 ابتدائي الجديد

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الصورة صحيحة ، حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن صورة الفنانة سميحة أيوب موجودة بالفعل في منهج الصف السادس الابتدائى فى كتاب المهارات والأنشطة ضمن نشاط المسرح

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تمت الاستعانة بصورة الفنانة سميحة أيوب ، كنموذج ضمن نشاط المسرح بمادة المهارات والأنشطة للطلاب .

وأضاف المصدر : وجود هذه الصورة طبيعي جدا في منهج المهارات والأنشطة للطلاب، و هناك نماذج من الشخصيات المصرية التي لها دور وتاريخ كبير في مختلف المجالات في المناهج الدراسية ، وهذا الأمر ليس جديد فى المقررات الدراسية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم  ، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، والتي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وحرصًا على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة، من خلال كافة الهيئات والجهات المعنية، والتابعة لها، فضلًا عن المديريات التعليمية، والتي من بينها العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي لأبنائنا الطلاب، جنبًا إلى جنب مع السادة المعلمين، وذلك بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي بجميع المدارس، خلال فترة سير العملية التعليمية؛ بغية تحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

واستعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم ، أهم ملامح الإجراءات المتعلقة باستعدادات العام الدراسي الجديد، و أكد أن عدد الطلاب بالمدارس يبلغ أكثر من ٢٥ مليون طالب وتعمل الوزارة على الاستثمار فى هؤلاء الطلاب لإعداد جيل قادر على الابتكار والتعددية والمنافسة.

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