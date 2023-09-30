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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

الانتخابات الرئاسية .. من يحق له التصويت و10 فئات محرومة من المشاركة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي يتبقي علي انطلاقها أيام قليلة، يتساءل الكثير من المواطنين عن العديد من التفاصيل المرتبطة بإجراء عملية الانتخابات ومنها من الفئات التي يحق لها التصويت ومتى يحرم المواطن من المشاركة في الانتخابات ؟ 

وقد نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط إجراء عملية الانتخابات بكافة أنواعها وعلي رأسها الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت المادتين (1،2) الفئات التي يحق لها التصويت والأخري التي يتم حرمانها من المشاركة بشكل مؤقت.

 

من يحق له التصويت في الانتخابات 

 

ووفقا للقانون، فإن التصويت في الانتخابات يحق لكل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما، يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.

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فئات محرومة من المشاركة والتصويت 


- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
- من صدر ضده حكم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم إفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائى بفصله لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة، أو لارتكابه إحدى الجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
 

ويسري الحرمان من التصويت لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

 

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