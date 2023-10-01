بالأعلام والبالونات والأغاني الوطنية.. مديرو الإدارات التعليمية بأسوان يتابعون انتظام الدراسة بالمدارس

واصل مديرو الإدارات التعليمية بأسوان تحت شعار "عوداً حميداً وعاماً مكللاً بالجد والنشاط"، جولاتهم الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق ماراثون العام الدراسى الجديد 2024/2023 وذلك تنفيذاً لتعليمات عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم.

وتضمنت فعاليات الاحتفال توزيع الحلوى والبالونات والفقرات الفنية حيث أبدي مدير إدارة دراو التعليمية حسن صالح إعجابه الشديد بالفقرات المتنوعة وسط فرحة وسعادة الأطفال بمدرسة السادات الابتدائية ورياض الأطفال وروضة دراو بنين.

المدارس

وخلال كلمته لأبنائه الطلاب قدم مدير الإدارة التهنئة بمناسبة العام الدراسى الجديد كما تمنى لهم عاماً مليئاً بالتجديد تتجدد معه العزيمة والهمة والنشاط ليتجدد الأمل وأن علينا جميعاً أن نفكر في تقديم جهد أكبر في الحاضر والمستقبل بإذن الله.

وتابع مستوى النظافة بالمدارس وتعقيمها بالمواد المطهرة وتنظيم الحجرات الدراسية والتأكد من سلامة الأثاث و التهوية الجيدة بها، كذلك التأكد من سلامة المعامل توزيع المناهج للسادة المعلمين والانتهاء من وضع الجداول الدراسية، والحرص على تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة داخل المدارس.

فيما شهدت غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية فرحة إستقبال العام الدراسى الجديد بمدرستى ملحقة المعلمين ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين ، حيث استقبل تلاميذ الصف الأول الابتدائى بمدرسة ملحقة المعلمين عامهم الدراسى بالأغانى الوطنية وسط حضور أولياء الأمور، ورفع التلاميذ الأعلام والبالونات وظهرت الفرحة والابتهاج والسرور على على وجوهم وتم توزيع الهدايا والكتب الدراسية على التلاميذ .



الدراسة

وتابعت الجولة إلى مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بحضور طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم والنشيد الوطنى ، وعزف السلام الجمهورى ، ودخول الطالبات الفصول وتوزيع الكتب الدراسية ، وقدمت مدير الإدارة كل الشكر والتقدير لمديرى المدرستين وجميع العاملين بهما على ما تم بذله من مجهود فى نشر الفرحة والسرور على طلاب وطالبات المدرستين ، وقدمت أجمل التهاني وتمنت لهم عاماً دراسياً موفقاً

بينما حرص الدكتور محمد حسين مدير إدارة ادفو التعليمية يرافقه عبدالسلام عبداللطيف وكيل الإدارة ومسئولى التعليم الابتدائى والعلاقات العامة على استقبال الأطفال KG1 وتلاميذ الصف الأول الابتدائي بالأعلام والبالونات والحلوى وأغاني الأطفال والأغاني الوطنية في يومهم الأول للدراسة مهنئين المعلمين وأولياء الأمور المتواجدين بالعام الدراسي الجديد الذي استقبله الجميع بكل ود وتفاؤل وبسمة ونشاط بمدارس بنات النيل الابتدائية .