خلاوي: القاهرة جاهزة لتكون مركزا إقليميا لإصدارات الصكوك في أفريقيا

ثمن يوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدي البركة للاقتصاد الإسلامي، الإجراءات التي تتخذها مصر في عمليات تنويع مصادر التمويل الأكثر كفاءة واستدامة، بما في ذلك طرح الصكوك.

وقال "خلاوي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة، تحت رعاية وزارة المالية، إن مصر تمتلك القدرات والامكانيات لأن تكون مركزا إقليميا على المستوى الأفريقي في مجال إصدارات الصكوك، باعتبارها أدوات تمويلية غير تقليدية، نظرا لما تتمتع به من خبرات في ذلك الملف.



وأوضح أن إصدارات الصكوك تختلف عن أدوات التمويل التقليدي، والتي تعد إرهاقا للدولة نظرا لارتفاع سعر الفائدة.

وأضاف أن الصكوك تتميز بأنها أكثر مرونة وتحقق الأغراض المرجوة منها في إتاحة التمويل بدون مخاطر وبعوائد مناسبة تستهدف تمويل مشروعات تنموية.