السيسي يفاجئ المصريين بشأن مخطط لإسقاط الدولة.. وهؤلاء المتهمون

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد على مدار 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كوكبة كبيرة من رجال السياسية والاقتصاد وأعضاء البرلمان والإعلاميين وغيرهم من وزراء ومسؤولين.

مداخلات الرئيس السيسي

وتضمنت مداخلات الرئيس السيسي خلال فعاليات وجلسات المؤتمر توضيح التحديات التي واجهت الدولة المصرية في الفترة الماضية، وما تقوم به الدولة لاستمرار خطة التنمية ومساعدة المواطنين على الثقة بأنفسهم، والتي جاءت كالتالي:

ما تقوم به الدولة لاستمرار خطة التنمية ومساعدة المواطنين على الثقة بأنفسهم.

التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، كانت كافية لجعلها غير قادرة على النهوض مرة أخرى.

الدولة أمام فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية القادمة.

الدولة لا يمكن أن تقوم دون تنمية وتطوير وأن الفهم والوعي والصدق هو الأهم لبناء الدولة.

أصبح لدينا وعيا حقيقيا حول فكرة الأمن القومي، لن ينظر المصريون إلى مشروعاتنا على أنها كثيرة أو غير ضرورية.

حذرت من الحرب الحديثة لهدم الدول لأن تبعاتها ضخمة جدا.

أزمة قانون الإيجارات القديمة نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة لأن القانون لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.

إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح.

قبل زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق لم يكن المترو يأتي بثمن تشغيله، لافتا إلى أن القطار الكهربائي السريع تكلف 25 مليار دولار.

الدولة حاجة تانية غير الكلام، كامل الوزير كان بيجيب مصطفى مدبولي عشان يضغطوا عليا عشان الفلوس.

لا يجوز أن يكون لدينا طلبات إسكان اجتماعي دون أن نقابل ذلك بالبناء، وما لم يكن هناك قانون حاسم يعالج ثقافة الخوف على الوحدات السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح.

السيسي يفضح أهل الشر

ولفت الرئيس خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن": "كنت بتكلم مع السادة في المجلس الأعلى للقضاء الصبح وقلت لهم تخيلوا إني ممكن أهد مصر بـ 2 مليار جنيه؟، فهما استغربوا قوي، فقلت لهم، أدي باكتة و20 جنيه وشريط ترامادول لـ 100 ألف إنسان ظروفه صعبة، وأنزلوا يعمل حالة، هديله 1000 جنيه وأنزلهم 10 أسابيع بمليار جنيه، لو اديتهم 100 جنيه بس؛ أنزِّل مليون كل أسبوع لمدة 10 أسابيع بمليار جنيه، أهد بلد فيها 105 ملايين، بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، فيه ناس بتصرفهم في حفلة.

وتابع: "يبقى لما آجي أدفع الـ85 مليار للأسر الضعيفة ومرميين في الشارع والصفيح والمقابر ومش حاسين إنهم عايشين، أوفرلهم سكن وأفرشلهم الشقة كمان، حتى لو البلد مش لاقية تاكل، إذا كنا بنفهم أمن قومي؛ مش هتستكتروا إللي أنا بنعمله ده، وأكتر منه، حتى لو احنا تعبانين ومش قادرين، علشان ميبقاش عندك ثغرة يتم استغلالها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول، محدش هيهاجمك كتير من برة بشكل مباشر؛ لأن ده تبعاته ضخمة جدا، ومكلفة جدا، مش عسكريا وماليا، حتى من منظور القانون الدولي، إنما أنت عندك ناس بتتحرك وعايزة تتظاهر، وأنا بمليار جنيه أنزلهم أسابيع ورا بعض، زي ما نزلوهم قبل كده".



ومن جهته، قال الدكتور نور الشيخ، الخبير الأمني، إن هناك من يحاولون تشويه صورة مصر أمام أبنائها، وإلهائهم عن التنمية والتطوير، ودائما تكون هناك محاولات لتشكيك المصريين في دولتهم وحكومتهم وقدرتهم على البناء.

وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه كلما ازدادت الشائعات أمام المواطن، حتى وإن كانت غير منطقية، لكنها تشعره في داخله بحالة من الخوف، وبالتالي يستمر في تداولها، بحثا عن نتيجة أو حقيقة عنها، ولن يصل لأي نتيجة.

وأشار الشيخ، إلى أنه لا يجب على المواطنين أن يسيروا وراء تلك الشائعات، وطالما الشخص لم يتأكد من المعلومة؛ لا يسأل عنها أو يقوم بنشرها، وذلك لأن هذه الطريقة تعتبر ترويجا لها.

تفاصيل مؤتمر حكاية وطن

فيما كشف الإعلامي لؤي الخطيب من خلال فيديو بثه على صفحته على "فيس بوك"، عن الجماعة أو الفئة التي قصدها الرئيس السيسي، عند حديثه مع المجلس الأعلى للقضاء، والذي أشار لها خلال جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن، وهي “جماعة الإخوان الإرهابية” و"أنصارها في الداخل والخارج" و"المتعاطفين معهم من أهل الشر".

وتضمنت جلسات اليوم الثاني من "حكاية وطن"، جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، وشارك فيها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، إضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والمتخصصين.

كما ركزت جلسات اليوم الثاني أيضا على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، حيث شارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلالها هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وشهد المؤتمر فى يومه الأول جلسات مهمة ركزت على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير غدا، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.