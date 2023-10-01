رئيس حزب المستقلين الجدد: مؤتمر حكاية وطن قدم كشف حساب واضح وصريح

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد إن مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم كشف حساب واضح وصريح للشعب المصرى.

وأضاف هشام عنانى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، ان جلسات مؤتمر حكاية وطن مثمرة للغاية، وكانت كاشفة لكل ما تم على أرض مصر من إنجازات.

المواطن البسيط

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن المواطن البسيط لم يغب أبدا عن رؤية القيادة المصرية طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن القيادة تسعى لبناء وطن على اسس حديثة.

ولفت إلى أن مؤتمر حكاية وطن استعرض ثوابت إدارة الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستندة إلى تنمية الوطن والمواطن من خلال رؤية واضحة وإرادة راسخة.