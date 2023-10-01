فرصة حقيقية| الرئيس السيسي يوجه نصيحة هامة لـ الشباب المصري.. فيديو

قال الرئيس السيسي، إن القطاع الذي لديه فرصة حقيقية للنمو في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية ويتطلب من المجتمع اهتماما كبيرا.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، "قطاع الاتصالات هو القطاع الذي يستلزم أن يضع الجميع يده في يد بعض، من مؤسسات الدولة المختلفة وأجهزتها مع رؤية وزارة الاتصالات".

الشباب المصري

وتابع الرئيس السيسي، "العالم يحتاج إلى مزيد من العاملين في قطاع الاتصالات ويجب على الشباب المصري الاهتمام بهذا القطاع".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن "السوق العالمي يستوعب كافة الخريجين من قاعات الاتصالات والتكنولوجيا الجديدة".