الرئيس السيسي: نزرع 350 ألف فدان في الصعيد بآلية تضاعف الإنتاج

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك ٣٥٠ ألف فدان في الصعيد يتم زراعتها بآلية تضاعف الإنتاج ليوازي ٧٠٠ ألف فدان بطريقة الري بالتنقيط لتوفير المياه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، "يجب أن نتفهم معنى بحيرة نقية منظمة الصيد ولا يسمح باستخدام وسائل ممنوعة في الصيد ثم الالتزام بمخطط الإيقاف".

وتابع "لو أعطينا أثناء فترة التوقف دعم مؤقت للصيادين، لإغلاق كامل للبحيرة، لزيادة الإنتاج والالتزام بالراحة البيولوجية، هتجدوا بدل ما بيطلعوا 10 أو 12 كيلو في اليوم الرقم هيتضاعف".