قرعة الكونفدرالية .. ما مجموعة الزمالك المنتظرة؟

قرعة مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.. يتساءل الكثير من عشاق وجماهير نادي الزمالك عن مستقبل فريقهم بالكونفدرالية والمجموعة التي سيتواجد بها بالبطولة، بعد تأهلهم الصعب لدور المجموعات.

الزمالك فاز على أرتا سولار، برباعية مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تلقى الزمالك هزيمة على يد أرتا سولار، بثنائية نظيفة، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب عزام في تنزانيا، ليفوز في مجموع نتيجتي المباراتين 4-3.

أهداف مباراة الزمالك وأرتا سولار

شهدت مباراة الزمالك وأرتا سولار في إياب دور الـ 32 بداية مثيرة ونهاية دراماتيكية، حيث سجل وارساما حسن هدف أرتا سولار في الدقيقة 16 ليصعب من مهمة الفارس الأبيض في العودة.

لم يستسلم الزمالك وتعادل أوباما عند الدقيقة 50، قبل أن يضيف شيكابالا هدف التقدم بعدها بـ 3 دقائق، ثم أحرز زيزو هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 74، قبل أن يحسم حمزة المثلوثي التأهل للفارس الأبيض على حساب أرتا سولار بالهدف الرابع عند الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على أرتا سولار الجيبوتي.

ما مجموعة الزمالك بالكونفدرالية؟

من المقرر إقامة قرعة مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، يوم الجمعة المقبل، مع قرعة دوري أبطال أفريقيا، حيث بات من المرجح أن يتواجد الزمالك في التصنيف الأول خلال القرعة.

سيتواجد الزمالك في التصنيف الأول مع كل من، نهضة بركان المغربي – اتحاد العاصمة الجزائري – ريفرز يونايتد النيجيري.

بينما ياتى في التصنيف الثاني كل من، ديابل نوار الكونغولي – الافريقي التونسي – فيوتشر – ساجرادا الأنجولي.

وبقية التصنيف للفريق، الملعب المالي – سوبر سبورت الجنوب افريقي – سيخوخون الجنوب أفريقي – الهلال الليبي – أبو سليم الليبي – أكاديميكا الأنجولي – سوار الغيني – دريمز الغاني.

ما حظوظ الزمالك بالكونفدرالية؟

يعتبر الزمالك مرشحا قويا للتتويج بتلك البطولة في ظل أن غالبية المنافسين في المتناول وليسوا من الأسماء القوية القريبة في القارة الأفريقية، باستثناء الأفريقي التونسي حامل اللقب، اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية، بعد تحقيقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي، حيث كانت أول مواجهة له أمام أرتا سولار بطل جيبوتي.