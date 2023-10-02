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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف لرخصة السيارة.. مقارنة بين سيتروين C3 و أوبل كورسا الهاتشباك 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من طرازات السيارات التي يقبل علي شرائها الكثير من المواطنين المصريين لما يتوافر بها من مميزات عدة منها، سهولة إعادة بيعها مرة أخري، وتوافر قطع غيارها بسهولة ، وتعدده هذه الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق بسبب العديد من الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا .

 

ينتشر في مصر العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يقدمها الصانع الصيني ، والتي نالت علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل ما تحمله من مميزات ، ومن ضمن هذه الطرازات سيارات جيتور الصينية التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية.

 

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ ، وذلك يعود إلى استمرار الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وذلك بسبب نقص بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة، بالإضافة الي عدم استقرار سعر صرف الدولار وهذا ما يتسبب في استمرار ارتفاعات أسعار السيارات بشكل مستمر.

 

أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 مازالت تشهد ارتفاعات ، وذلك يعود إلى عدم استقرار سوق صناعة السيارات الجديدة موديل 2022 وذلك بسبب الأزمات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات عالميا ومنها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة إلى عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة.

 

تتنوع طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 داخل السوق المصري للسيارات ، حيث يتواجد به مختلف فئات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين وخصوصا الشباب التي تنتمي لـ فئة الهاتشباك الرياضية ، وذلك بفضل تصميمها المميز.

 

كشفت الإدارة العامة للمرور عن الخطوات الي يجب اتباعها من أجل استخراج بدل تالف لـ رخصة السيارة ، ولك لان خصة السيارة من أهم المستندات التي يجب الحافظ عليها لأنها هي ما تثبت ملكية السيارة.

رينو ميجان أوتوماتيك قطع غيار وزيوت جيتور شيري تيجو 8 موديل 2024 دفسك 330S الـ SUV بدل تالف لرخصة السيارة

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