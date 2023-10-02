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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مجانية.. عروض على قطع غيار وزيوت جيتور | تفاصيل

عروض علي قطع غيار
عروض علي قطع غيار وزيوت جيتور

ينتشر في مصر العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يقدمها الصانع الصيني ، والتي نالت علي مكانة كبيرة لدي المصريين بفضل ما تحمله من مميزات ، ومن ضمن هذه الطرازات سيارات جيتور الصينية التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية .

عروض علي قطع غيار وزيوت جيتور 

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بناء على ذلك أعلن وكيل جيتور بمحافظة البحر الأحمر عن عروض علي قطع غيار وزيوت السيارات الخاصة بإصدار جيتور الصيني .

عروض علي قطع غيار وزيوت جيتور 

- عروض جيتور :

1- خصم بنسبة 5 % علي قطع الغيار .

2- خصم  5 % علي زيت المحرك .

3- خصم 15 % علي المصنعيات .

4- غسيل السيارة مجاناً .

5- الكشف علي العفشه وتربيطها مجاناً .

6- أمكانية تقسيط مبلغ الصيانة .

عروض علي قطع غيار وزيوت جيتور 

وسحصل  جميع طرازات جيتور على خصم على الصيانة ، وذلك جاء بهدف التيسير علي المواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل مناسب .

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