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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استلم مصر خرابة.. ميمي جمال تدعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

ميمي جمال
ميمي جمال

حرصت الفنانة ميمي جمال، على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة من 2024 إلى 2030، في الانتخابات المقبلة. 

وقالت ميمي جمال، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «طبعا هدعم الرئيس السيسي، لأنه استلم مصر خرابة وعمل المستحيل علشان يصلح البلد.. فكل بني آدم اتوجد له سقف في بيته وشرب كوباية ماية نضيفة المفروض تحس الراجل ده عمل معاهم إيه». 

وتابعت ميمي جمال، في تصريحاتها: «السيسي عايز يطور وعايز يخلينا بني آدمين شيك ونضاف نركب قطر شيك ونمشي في مكان كويس وكل حاجة بيعملها كويسة.. أما الناس الحاقدين فهم دايما كده». 

وأضافت ميمي جمال: «الناس الحاقدين دول كل ما بيبقى فيه نجم في العالي الناس بتحب ترميه بشوية طوب يمكن يقع.. بس هو مش هيقع ان شاء الله». 

 

ميمي جمال ونقابة الممثلين

من جهة أخرى، تحدّثت الفنانة ميمي جمال عن مجهودات نقابة المهن التمثيلية، خاصة مجهودات النقبب أشرف زكي،  على هامش حضورها حفل مهرجان القاهرة للدراما.

وقالت ميمى جمال فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد: "نقابة المهن التمثيلية بتعمل اللي عليها وزيادة مع كل الفنانين".

وأضافت ميمى جمال: "دكتور أشرف زكى الله يكون فى عونه مابينمش لإرضاء كل الفنانين وموجود مع كل الظروف".

وأكدت الفنانة ميمي جمال أنها تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم “أنا وابن خالتي”، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي . 

وقالت ميمي جمال لـ صدى البلد: أواصل حالياً تصوير الفيلم، ومن المقرر أن أنتهي من دوري كاملاً يوم الثلاثاء المقبل. 

 

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