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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميمي جمال: انتهي من تصوير أنا وابن خالتي.. الثلاثاء

ميمي جمال
ميمي جمال

أكدت الفنانة ميمي جمال انها تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم “أنا وابن خالتي”، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي . 

وقالت ميمي جمال لـ صدى البلد: أواصل حالياً تصوير الفيلم، ومن المقرر أن انتهي من دوري كاملاً يوم الثلاثاء المقبل. 

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

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فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وكانت قد كشفت الفنانة ميمي جمال الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني بعد غيابه لفترة طويلة عن الوسط الفني، وحضور المناسبات الفنية.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن الفنان صلاح السعدني منعزل في منزله لا يتحدث مع أحد، معلقة “عايش حياته مع نفسه بيحب الكنبة أوي”.

ميمي جمال الفنان صلاح السعدني الفنانة ميمي جمال برنامج “تفاصيل” أنعام سالوسة

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