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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف
رانيا يوسف

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها لا تفكر فى الزواج مجدداً، وذلك فى أحدي التصريحات التليفزيونية، أثناء تواجدها فى دولة لبنان .

وتابعت رانيا يوسف قائلة: أنا حالياً حرة طليقة، وحالياً سعيدة للغاية، ومن المستحيل أن أكرر فكرة الزواج مرة أخري .

واستكملت رانيا يوسف : عندي بناتي واصحابي واهلي والناس اللي بحبهم ، ولكني لا أقوم بالزواج مرة أخري .

وأضافت رانيا يوسف حديثها قائلة: مفيش راجل يعقدني، انا أعقد بلد، ولكن هل نري زيجات ناجحة حالياً ، كل اللي اعرفهم مطلقين ، لان مفاهيم الزواج فى المجتمع الشرقية اساسها غلط .

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رانيا يوسف تهاجم محمد مختار مجدداً : 

 

ردت الفنانة رانيا يوسف علي طليقها محمد مختار ، الذى أكد فى أحد البرامج التليفزيونية، أنه لم يقم بالإنتاج لها خلال فترة زواجهما عكس زوجته الاولي نادية الجندي التى كان يعتبرها حصان رابح. 

وقالت رانيا يوسف فى تصريحات تليفزيونية: ما قاله يعبر عن رأيه، وبعد أن حدث الطلاق بينا أصبحت “نمبر وان” ومن نجمات الصف الأول.

وأضافت رانيا يوسف: مزعلتش من تصريحاته،  بس زعلت أني تزوجته من الأساس وندمت على ذلك، ولكن الحسنة الوحيدة هي بناتي “ياسمين ونانسي”.

ومن ناحية أخري إنتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب.

 فيلم “التاروت”، والذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة منهم النجمة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنه، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور -طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.

 

 

 

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف محمد مختار نادية الجندي

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