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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحشاشين | ميمي جمال تكشف حقيقة اعتزالها الفن

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال

أكدت الفنانة ميمي جمال، أنها بدأت في العودة للأعمال الفنية خلال العام الماضي، قائلة “بعد وفاة زوجي الفنان حسن مصطفى ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة طويلة”.

وأضافت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجي بالنسبة لي كان شئ كبير، وكان هناك حزن كبير بداخلي، مما سبب ابتعادي عن الفن.

 

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أنه بعد زواج بناتي، فكرت في العودة للفن، وبالفعل عدت للساحة الفنية، مؤكدة أنها شاركت الفنان احمد فهمي في فيلم “سفاح الجيزة”.

 فيلم جديد

وأشارت ميمي جمال سأشارك الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل “الحشاشين”، إضافة إلى أنه سيكون هناك فيلم جديد.

الفنانة ميمي جمال حسن مصطفي الساحة الفنية “نهال طايل لبرنامج “تفاصيل

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