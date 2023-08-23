الحشاشين | ميمي جمال تكشف حقيقة اعتزالها الفن

أكدت الفنانة ميمي جمال، أنها بدأت في العودة للأعمال الفنية خلال العام الماضي، قائلة “بعد وفاة زوجي الفنان حسن مصطفى ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة طويلة”.

وأضافت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجي بالنسبة لي كان شئ كبير، وكان هناك حزن كبير بداخلي، مما سبب ابتعادي عن الفن.

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أنه بعد زواج بناتي، فكرت في العودة للفن، وبالفعل عدت للساحة الفنية، مؤكدة أنها شاركت الفنان احمد فهمي في فيلم “سفاح الجيزة”.

فيلم جديد

وأشارت ميمي جمال سأشارك الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل “الحشاشين”، إضافة إلى أنه سيكون هناك فيلم جديد.