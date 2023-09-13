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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

صدى البلد

تحدّثت الفنانة ميمي جمال عن مجهودات نقابة المهن التمثيلية، خاصة مجهودات النقبب أشرف زكي،  على هامش حضورها حفل مهرجان القاهرة للدراما.

وقالت ميمى جمال فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد: "نقابة المهن التمثيلية بتعمل اللي عليها وزيادة مع كل الفنانين".

وأضافت ميمى جمال: "دكتور أشرف زكى الله يكون فى عونه مابينمش لإرضاء كل الفنانين وموجود مع كل الظروف".

وأكدت الفنانة ميمي جمال أنها تعاقدت على المشاركة فى بطولة فيلم “أنا وابن خالتي”، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي . 

وقالت ميمي جمال لـ صدى البلد: أواصل حالياً تصوير الفيلم، ومن المقرر أن أنتهي من دوري كاملاً يوم الثلاثاء المقبل. 

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

وكانت قد كشفت الفنانة ميمي جمال الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني بعد غيابه لفترة طويلة عن الوسط الفني، وحضور المناسبات الفنية.

وقالت ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن الفنان صلاح السعدني منعزل في منزله لا يتحدث مع أحد، معلقة: “عايش حياته مع نفسه بيحب الكنبة أوي”.

الفنانة ميمي جمال دكتور أشرف زكي مهرجان القاهرة للدراما نقابة المهن التمثيلية

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ميمي جمال لـ«صدى البلد» : أشرف زكي مابينمش لإرضاء كل الفنانين |فيديو

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