مخاوف ارتفاع أسعار النفط وانتخابات التجديد النصفي وراء تجنب ترامب ضرب إيران

قال هشام حمدان، خبير علاقات دولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا في حديثه بشأن أن تحركات الحوثيين تهدف إلى الضغط على الناخب الأمريكي من خلال رفع أسعار النفط.

وأوضح أن ترامب لا يرى أن شن هجمات على إيران في الوقت الحالي أمر مناسب، خشية أن يفتح ذلك المجال أمام إيران لتفجير الوضع واستهداف مصادر الطاقة على نطاق واسع، بما يؤثر على أسعار النفط والانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف حمدان، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران تسعى إلى الهروب إلى الأمام في ظل واقع مأزوم، معتبرًا أنها تتجه نحو حدود الحرب الشاملة بهدف استهداف مناطق منابع النفط وخلق ضغط دولي في ملف النفط والطاقة، بما يدفع نحو تسوية سياسية معينة.

وأشار إلى أن إيران لم تحقق مطلبها المتمثل في دفع الولايات المتحدة إلى شن حرب عسكرية عليها.

وأوضح حمدان أن عدم تحقق المطلب الإيراني دفع إلى تصاعد النشاط العسكري الواسع الذي ينفذه الحوثيون، والذي يتطور تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة شملت تهديدات متبادلة باستهداف مناطق منابع النفط وتصديره.

واعتبر أن هذا التصعيد يعزز مخاوف واشنطن من تداعيات أي هجوم على إيران، في ظل احتمالات تأثر مصادر الطاقة وأسعار النفط والانتخابات الأمريكية المقبلة.