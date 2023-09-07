ميمي جمال: قررت الإبتعاد عن تقديم الأعمال الفنية لفترة بعد وفاة زوجي

أكدت الفنانة ميمي جمال، أن والدتي كانت حازمة جدا مع بناتي خاصة فيما يتعلق بأمور الدراسة، مشيرة إلى أنها لم تتعرض في الحقيقة إلى ما حدث للشخصية التي قدمتها في مسلسل إيجار قديم.

وقالت ميمي جمال، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنها قررت الابتعاد عن تقديم الأعمال الفنية لفترة زمنية بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى.

أنا أعلم مكانه

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أنها وحسن مصطفى كان لديهما مجموعة من الأصدقاء بينهم دلال عبد العزيز وسمير غانم، وأيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى شلة المقهى الخاصة بحسن مصطفى، بينهم سعيد صالح ويونس شلبي معلقة “كان بيني وبين حسن مصطفى ثقة متبادلة، هو دائما يعلم مكاني، وأنا أعلم مكانه”