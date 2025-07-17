الجيش السوري يسحب قواته من كامل محافظة السويداء

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الجيش السوري سحب قواته من كامل محافظة السويداء ، على أن يتولي الجانب الدرزي الملف الأمني في المحافظة .

وقُتل أكثر من 350 شخصاً منذ اندلاع أعمال العنف في محافظة السويداء في جنوب سوريا وفق أحدث حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء.

وأحصى المرصد مقتل 79 مقاتلاً درزياً و55 مدنياً، مقابل 189 قتيلاً من القوات الحكومية إضافة إلى 18 مسلحاً من العشائر، ومقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال في كلمة له " إنّ الدروز جزء أصيل من نسيج هذا الوطن”، مشدّدًا على أنّ سوريا “لن تكون أبداً مكاناً للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها”.

وأضاف الشرع في كلمة: “نؤكد لكم (الدروز) أنّ حماية حقوقكم وحريتكم هي من أولوياتنا، وأننا نرفض أي مسعى يهدف لجرّكم إلى طرف خارجي أو لإحداث انقسام داخل صفوفنا، إننا جميعا شركاء في هذه الأرض، ولن نسمح لأي فئة كانت أن تشوّه هذه الصورة الجميلة التي تعبّر عن سوريا وتنوعها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.