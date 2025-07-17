قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمدينة العلمين
وزير الري يبحث تطوير الواجهات النيلية ويؤكد على حماية النهر من التعديات
تشكيل جديد للمجلس الأعلى للثقافة يضم قامات لتعزيز قوة مصر الناعمة
18شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
البطيخ بـ 10 جنيهات و العنب بـ 20 .. أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق
الجيش السوري يسحب قواته من كامل محافظة السويداء
"صدى البلد" يكشف أسباب قرار الأهلي باستبعاد وسام أبو علي من معسكر تونس
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 17-7-2025 .. فيديو
حالة الطقس اليوم الخميس 17 يوليو 2025 ودرجات الحرارة المتوقعة
صداع الانتقالات الصيفية .. 4 لاعبين يربكون حسابات أنديتهم قبل انطلاق الموسم
غدًا.. إعلان القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ
أتربة وغبار وإنعدام الرؤية .. تحذير من الأرصاد السعودية لسكان هذة المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث تطوير الواجهات النيلية ويؤكد على حماية النهر من التعديات

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لاستعرض عدد من النماذج والمقترحات والرؤي الفنية المقدمة من معهد بحوث النيل التابع للمركز القومى لبحوث المياه والزراع العلمي لقطاع تطوير وحماية نهر النيل، بشأن الأساليب المتبعة  لتطوير واجهات المدن النيلية وتطوير الكورنيش فى إطار القوانين والضوابط المنظمة للأعمال التى يتم تنفيذها على جانبي النهر، كما استعرض المعهد عدد من النماذج المنفذة بالفعل بعدد من الأنهار بالعديد من دول العالم .

تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه 

كما قام  قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بعرض بيان بأعمال التطوير المنفذة للكورنيش والجارى تنفيذها بمواقع مختلفة على إمتداد مجري نهر النيل بالمدن ذات الواجهات النيلية .


وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة عند إعداد الدراسات الخاصة بأعمال التطوير علي جانبي نهر النيل، وعدم تداخل تلك الأعمال مع القطاع المائي لمجري النهر، مؤكدا علي أهمية الالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي نص عليها  القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية عند التصريح بإقامة أي أعمال داخل المنطقتين المحظورة والمقيدة علي جانبي النهر .


وأكد وزير الري حرص الوزارة على الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أى تعديات بما يضمن الحفاظ على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال نهر النيل، وحماية جسور النهر والحفاظ عليها، و وأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها .


جدير بالذكر أنه تم إزالة تعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بلغت حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى النهر منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، وتم الإنتهاء من أعمال الموجة رقم (٢٥) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٢٦٥) حالة تعدي على مساحة ٥٥ ألف متر مربع، كما تم بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٦) ، حيث تم إزالة  (١٦٤) حاله تعدى على مساحه ٤٠ ألف متر مربع حتى تاريخه .
 

الدكتور هاني سويلم الموارد المائية والري حماية نهر النيل نهر النيل التطوير الواجهات النيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

حريق التجمع

السيطرة على حريق كافيه أسفل كوبري محور جمال عبدالناصر في التجمع| صور

ترشيحاتنا

ميسي

صديق ميسي يوافق على الانتقال إلى إنتر ميامي

جود بيلينجهام

بعد جراحة في الكتف .. تعرف على مدة غياب بيلينجهام عن ريال مدريد

خالد الغندور

العقد الأعلى.. خالد الغندور يكشف تطورات تجديد اللاعبين في الأهلي

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد