تكريم برنامج صباح البلد في المركز القومي للبحوث

كرم المركز القومي للبحوث، برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، وذلك لاهتمامه الكبير بالفعاليات التي يقدمها المركز لخدمة الجميع.

وقد أكد الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز القومي للبحوث يمتاز بأنه يمتلك نخبية كبيرة من الباحثين الأطباء والعلماء، في مجال الوراثة البشرية، والهندسة الوراثية، الأمراض الجينية، وأن مصر متفوقة بالشرق الأوسط، وأن مصر بها علماء حاصلون على جوائز عالمية.



كما قالت الدكتورة عبير محمد عميد معهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث، إن المبادرات الرئاسية لها أهمية كبير في الاكتشاف المبكر للأمراض، وتحديدا الأمراض الوراثية.



وأضاف عميد معهد البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث، أن مصر لديها أمراض وراثية كثيرة، وذلك بسبب زواج الأقارب، وأن هناك 19 مرض وراثي.

