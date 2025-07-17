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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البطيخ بـ 10 جنيهات و العنب بـ 20 .. أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

ندى باهي
ندى باهي
البهى عمرو

قدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو من الشارع لمعرفة أسعار الفاكهة اليوم الخميس 17-7-2025.

وقالت مراسلة القناة ندى باهي، أن الصيف يعني الفاكهة، وأن الجميع ينتظر أنواع الفاكهة المختلفة في الصيف.

وأوضحت أنها متواجدة في منطقة مصر الجديدة، لمعرفة أسعار الفاكهة، مؤكدة أن سعر العنب يتراوح من 20 لـ 50، وأن فارق السعر يكون على فارق الجودة.

وأشار إلى أن البطيخ متواجد بكثرة وبسعر 10 جنيه، والمشمش يتراوح بين 110، لـ 120، وأن الكثير من الفواكه متوفرة بأسعار مخفضة. 

صدى البلد الإعلامية نهاد سمير أسعار الفاكهة

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